مؤتمر أرتيتا: أتقبل أعتذار الحكام ولكن.. وتأهيل خيسوس يسير بشكل جيد

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال

يتقبل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال اعتذار لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي عن خطأ حكم تقنية الفيديو لي ماسون بعد تسببه في احتساب هدف برينتفورد ضدهم ونسيانه رسم خط التسلل.

وشهدت المباراة التي أقيمت في ملعب الإمارات في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي تعادل أرسنال مع برينتفورد إيجابيا بهدف لكل منهما.

وتحدث أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "أنهينا المباراة السابقة بغضب كبير بسبب أن الخطأ لم يكن بشريا بل خطأ نتيجة لعدم فهم مهام وظيفتك وهذا غير مقبول، لقد كلفنا ذلك الخطأ نقطتين".

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وعن اعتذار لجنة الحكام في إنجلترا قال: "نقدر الاعتذار والتفسير في الوقت ذاته، والآن علينا المضي قدما، هذا الاعتذار جعل اللاعبين والجهاز الفني والجماهير أقوى لعبور ذلك العائق الذي وضع أمامنا".

وبسؤاله هل يشعر بالرضا بعد الاعتذار قال: "سأشعر بالرضا إن تم إعطائنا النقطتين قفط، ولكن هذا لن يحدث".

وعن العودة للانتصارات قال: "هذا كان رد فعل الجميع، لا يمكن فعل شيء حيال ما حدث ولا نريد استخدامه كعذر".

أما عن جابرييل خيسوس فقال: "برنامجه التأهيلي يسير بشكل جيد ويتدرب بالكرة الآن".

ويستضيف أرسنال منافسه سيتي غدا الأربعاء في ملعب الإمارات في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بـ51 نقطة بعد خوضه لـ21 مباراة.

أما سيتي فيأتي ثانيا بـ48 نقطة من 22 مباراة خاضها.

أرسنال أرتيتا مانشستر سيتي برينتفورد الدوري الإنجليزي
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