فينجر: لن أعيش إلى الأبد ولكن سأحب أرسنال ما حييت
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 17:57
كتب : FilGoal
عبر أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لنادي أرسنال عن حبه الكبير للفريق الإنجليزي الذي ينافس بقوة على لقب الدوري في إنجلترا هذا الموسم.
وقال فينجر عبر قناة بي إن سبورتس: "أحسست خلال عملي مع نادي أرسنال أنه يتناسب مع شخصيتي".
وأضاف "لو كان بإمكاني أن أبني ملعبا لكنت فعلت ذلك مع أرسنال".
وأكمل "دائما كنت متحمسا لرفع معايير النادي، وأرسنال يتطور مع مرور السنوات".
وواصل "22 سنة كمدرب هو جزء لا يتجزء من حياة شخص مرتبط أرتباطا وثيقا بنادي أرسنال".
وأتم تصريحاته "لن أعيش إلى الأبد ولكن سأحب أرسنال ما حييت".
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة.
ويلعب أرسنال المباراة المؤجلة له أمام مانشستر سيتي غدا الأربعاء.
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