مباشر سوبر الطائرة - الأهلي (1) 15- 9 (0) الزمالك.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يلعب فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.

ويقام اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويتوج الفائز باللقب.

وكان الأهلي قد تصدر مجموعة كأس السوبر ثم تخطى طلائع الجيش في نصف النهائي، بينما حل الزمالك ثانيا في المجموعة وتغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

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15-9 تفوق أهلاوي

10-4 الأهلي يوسع الفارق

6-3 تقدم للأهلي

الشوط الثاني

25-20 الأهلي يحسم الشوط الأول

21-19 تقدم للأهلي بفارق نقطتين

15-15 التعادل يعود من جديد

12-10 تقدم الزمالك ووقت مستقطع للأهلي

8-8 التعادل من جديد

6-5 تقدم الزمالك

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة كأس السوبر نهائي السوبر الأهلي الزمالك
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