مران الزمالك – إشادة من فيريرا.. مشاركة فتوح وعمر جابر والونش

أشاد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بلاعبي فريقه خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء وذلك عقب انتصارهم على سموحة أمس الإثنين.

وفاز الزمالك على سموحة في الجولة 18 من الدوري بثلاثة أهداف لهدف.

وطالب فيريرا اللاعبين بمواصلة العمل والتركيز لمواصلة الانتصارات.

كما طلب فيريرا من اللاعبين غلق صفحة الدوري والتركيز على مواجهة المريخ السوداني المقبلة.

ويواجه الزمالك منافسه المريخ الجمعة المقبلة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا في ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

وخاض اللاعبون الأساسيون في لقاء سموحة تدريبات استشفائية على هامش المران الذي أقيم بمقر النادي الأبيض.

وشارك أحمد فتوح وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" في المران الجماعي كاملا عقب نهاية البرامج التأهيلية التي كانوا يخضعون لها في ظل علاجهم من الإصابات التي لحقت بعن.

وكان فتوح يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية.

أما عمر جابر فكان يعاني من إجهاد عضلي عام.

فيما كان أصيب الونش بقطع في أوتار العضلة الخلفية وخضع لعملية جراحية في لندن.

وخصص فيريرا فقرة تدريبات تأهيلية لمصطفى الزناري.

يذكر أن الزمالك خسر الجولة الأولى في دوري الأبطال في استاد القاهرة أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد.