لاعب ليفربول الشاب: إشادة صلاح بي؟ من الرائع سماع ذلك من أسطورة مثله

وصف ستيفان بايتيتش لاعب ليفربول الشاب مشاركته الأولى في دربي ميرسيسايد أمام إيفرتون بالجنون، بعدما كان يلعب قبل عدة أشهر في فرق الأكاديمية، مشددا على فخره بإشادة محمد صلاح به.

وتألق البالغ من العمر 18 عاما في وسط ملعب ليفربول بالمباراة التي فاز بها الريدز على إيفرتون بهدفين دون مقابل في ختام مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "منذ أن بدأ ستيفان اللعب معنا، كان أفضل لاعب في صفوف ليفربول، إنه لاعب وشخص رائع، يحاول دائمًا العمل بجد. نأمل أن يحافظ على تلك الثقة ويستمر في التطور".

ورد بايتيتش قائلا "من الرائع سماع ذلك من أسطورة ليفربول".

وأضاف "صلاح هو أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق في تاريخ ليفربول لذا من الجيد أن تسمع أسطورة مثله يقول ذلك عني".

كما قال بايتيتش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ما حدث معي جنون، قبل عام من الآن كنت ألعب مع فريق الشباب تحت 18 عامًا، وها أنا ألعب دربي ميرسيسايد في أنفيلد".

وواصل الشاب الإسباني "لقد حدث ذلك في عام واحد، وأنا أستمتع كثيرًا باللعب مع الفريق الأول حاليًا".

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وأكمل "أعتقد أن ما قدمه ليفربول أمام إيفرتون هو أفضل أداء للفريق في مباراة شاركت فيها، إنه فوز مهم للغاية بالنسبة لنا".

وتابع "أتمنى أن نواصل السير بشكل جيد ونحقق المزيد من الانتصارات".

وسجل صلاح وكودي جاكبو ثنائية ليفربول.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 32 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 18 نقطة في المركز الـ18.

وأصبح يورجن كلوب أسرع مدرب يصل إلى 250 انتصارا في تاريخ ليفربول في 414 مباراة.