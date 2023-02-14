كما كشف في الجول.. الونش يشارك في مران الزمالك بالكامل

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 17:00

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش مع الزمالك أمام طلائع الجيش

انتظم محمود حمدي "الونش" في تدريبات الزمالك الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وانهى الونش المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية الذي خضع له خلال الفترة الماضية بعد عودته من قطر.

وشارك الونش الفقرة الخططية بجانب التقسيمة الفنية بالكامل بصحبة البدلاء واللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة سموحة بالأمس.

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وكان FILGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موعد عودة المدافع الدولي لتدريبات الزمالك.

وكان الونش يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية جعله يضطر للسفر إلى العاصمة الإنجليزية ليجري عملية جراحية.

وشارك الونش في الموسم الجاري في ثلاث مباريات قبل تعرضه للإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوداني في ليبيا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك المباراة الأولى ضد شباب بلوزداد بهدف دون رد على استاد القاهرة.

محمود حمدي الونش الزمالك الدوري المصري
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