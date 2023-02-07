خبر في الجول – موعد عودة الونش لمران الزمالك الجماعي
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 23:51
كتب : إبراهيم رمضان
يقترب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك من العودة لمران فريقه الجماعي بشكل كبير بعد نهاية برنامجه التأهيلي.
محمود حمدي الونش
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com فإن الونش سيعود لمران الزمالك الجماعي في خلال أسبوع لـ10 أيام بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي يقوم خلاله بتدريبات متنوعة بالكرة وبدونها.
وكان الونش يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية جعله يضطر للسفر إلى العاصمة الإنجليزية ليجري عملية جراحية.
وشارك الونش في الموسم الجاري في ثلاث مباريات قبل تعرضه للإصابة.
ويستعد الزمالك حاليا لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة.
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