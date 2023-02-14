مؤتمر جوارديولا: أعتذر لـ جيرارد عن تصريحاتي الغبية.. وأشياء كثيرة قد تحدث في سباق اللقب

اعتذر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي لقائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد عن تصريحاته بشأنه، وشدد على أن هناك عديد المباريات ستكون مؤثرة في سباق لقب الدوري وليس مواجهة أرسنال فقط

ويخرج مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال غدا الأربعاء في مواجهة مؤجلة من الجولة 12 للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "أعتذر لستيفن جيرارد عن تعليقاتي غير الضرورية والغبية التي قلتها عنه.أشعر بالخجل من نفسي لأنه لا يستحق ذلك".

وواصل "إنه يعرف مدى إعجابي به وبمسيرته وما فعله من أجل هذا البلد التي أعيش فيها، أؤمن بتعليقاتي في مؤتمري الصحفي السابق للدفاع عن فريقي ولكنني لم أمثل النادي بشكل جيد بوضعي لاسمه في هذه التعليقات الغبية.

وتابع "اعتذرت له شخصيا ولكن يجب أن أفعل ذلك هنا أيضا. أنا آسف جدًا له، من أجل زوجته وأطفاله وعائلته".

وكان جوارديولا قد قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستون فيلا: "تلك اللحظات (الفوز بألقاب الدوري الإنجليزي) تخصنا بغض النظر عما سيحدث مستقبلا في تحقيق الاتحاد الإنجليزي. هدف أجويرو في 2012 مثلا. لا أعلم هل نتحمل مسؤولية انزلاقة ستيفين جيرارد في 2014، لم أرد قول هذا احتراما له ولكن هل نتحمل هذا الخطأ؟".

واستطرد عن هالاند "سنتدرب بعد ظهر اليوم. الآن لا أعرف حالته، بالأمس كان على وشك التعافي من أستون فيلا وهذا كل شيء".

وغادر هالاند مباراة أستون فيلا الأخيرة في الدوري بين شوطي اللقاء بسبب ضربة تعرض في الفخذ.

وعن مواجهة أرسنال، قال: "حتى الآن هم أفضل فريق في الدوري الإنجليزي. لقد شعرنا بذلك منذ أسبوعين (مواجهة الكأس) من حيث الالتزام والحدة. ستكون معركة كبيرة وكبيرة ويجب أن نكون جاهزين".

وتابع "لا أعتقد حقا قبل أسبوع أننا ابتعدنا عن مستوانا والآن عدنا إلى له. كل مباراة تختلف عن الأخرى، يمكنك اللعب بشكل جيد والفوز وكل شيء على ما يرام ولكن غداقد تخسر. مواجهة الغد هامة للغاية وسنحاول بذل قصارى جهدنا".

وأردف "لدي شعور يمكن أن تحدث أشياء كثيرة. سنواجه نوتنجهام فورست خارج ملعبنا بعد ذلك ثم دوري الأبطال وهناك ست مباريات أخرى خارج الديار. يمكن أن يساعدنا الغد في أن نقترب ولكن هناك العديد من المباريات الصعبة".

وأتم بالإجابة عن سؤال القلق من تأثير تقنية الفيديو على سباق اللقب "لا أعلم، كان هناك الكثير من الحديث عن تقنية الفيديو في اليومين الماضيين وأخبرني الناس بذلك ولكنني لا أعلم".

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة مقابل 48 لمانشستر سيتي في المركز الثاني مع مباراة أقل للمدفعجية.