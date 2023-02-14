قائمة ريال مدريد - عودة لوكاس فاسكيز وغياب كروس أمام إلتشي

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة إلتشي في الجولة 21 للدوري الإسباني غدًا الأربعاء.

وشهدت القائمة عودة لوكاس فاسكيز بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته منذ نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام فالنسيا.

فيما يغيب توني كروس لاعب وسط الفريق بسبب مشاكل في المعدة، كما يبتعد فينيسيوس جونيور الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء.

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ويستمر ابتعاد تيبو كورتوا، وفيرلان ميندي، وإدين هازارد للإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين - لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس

الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - خيسوس فاييخو - داني كارباخال - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزولا

الوسط: أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - فيدي فالفيردي - سيرخيو أريباس

الهجوم: كريم بنزيمة - رودريجو - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز

ريال مدريد لوكاس فاسكيز الدوري الإسباني كروس إلتشي
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