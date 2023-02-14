فينجر: هذا هو محمد صلاح الذي نعرفه

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

يرى أرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي أن الأداء الذي قدمه محمد صلاح أمام إيفرتون أعاد له صورته كمهاجم رائع في الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل هدفا وقاد فريقه للعودة لطريق الانتصارات بالفوز على إيفرتون في دربي ميرسيسايد 2-0 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال فينجر لشبكة بي إن سبورتس: "أمام إيفرتون رأينا صلاح الذي نعرفه، الذي يفوز في الصراعات الفردية، ويغير طريقة لعبه خلال اللقاء، ويتواجد في بناء الهجمات".

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وأضاف المدرب الفرنسي "منذ العودة من كأس العالم لم يستطع صلاح الوصول لمستواه الطبيعي".

وتابع "هذه هي المباراة الأولى التي نراه فيها كما نعرفه، لاعب عالمي، قاتل في إنهاء الهجمات. لقد أهدر فرصتين أو 3 لكنه سجل الهدف الافتتاحي".

وأتم "هذا الأداء سيمنحه الثقة، سنرى الآن كيف يستمر، بشكل عام، كانت ليلة مهمة لصلاح".

ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 5 مباريات وقت أن سجل في شباك أستون فيلا.

كما وصل محمد صلاح لهدفه رقم 8 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والهدف رقم 18 بشكل عام في مختلف البطولات مع ليفربول.

وأصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يشارك في 100 هدف بملعب واحد وهو "أنفيلد" معقل ليفربول.

بواقع 71 هدفا و29 تمريرة حاسمة خلال 104 مباراة كثالث أسرع لاعب يساهم في 100 هدف على ملعب واحد بعد آلان شيرار (74 مباراة على إيوود بارك) وتييري هنري (92 على هايبيري).

نستعرض معا ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

الدقائق: 89

لمس الكرة في منطقة الجزاء: 9 (الأكثر في المباراة)

التسديدات: 6 (الأكثر في المباراة)

التسديدات على المرمى: 3 (الأكثر في المباراة)

المراوغات الناجحة: 3 (الأكثر في المباراة)

الحصول على أخطاء: 4 (الأكثر في المباراة)

التمريرات الصحيحة: 30 من أصل 34 بدقة 88%

صناعة الفرص: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 8 (الأكثر في المباراة)

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