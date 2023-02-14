لجنة الحكام في إنجلترا تستبعد حكما جديدا من تقنية الفيديو بسبب الأخطاء

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 15:10

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد حكم الفيديو لي ماسون من التواجد في مباريات الدوري الممتاز خلال الجولة 24.

ويأتي ذلك بسبب الخطأ في مباراة أرسنال وبرينتفورد باحتساب هدف إيفان توني رغم وجود حالة تسلل على كريستيانو نورجارد.

وتواجد كريستيان نورجارد لاعب برينتفورد في موقف تسلل عند إرسال عرضية إلى إيفان توني وكان الهدف سيُلغى إذا تم رسم خطوط التسلل بتقنية الفيديو.

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وكشفت صحيفة ديلي ميل في وقت سابق أن لي ماسون حكم الفيديو المساعد قد نسى رسم خطوط التسلل عند مراجعة هدف إيفان توني.

وأشار التقرير إلى أن ماسون حكم الفيديو قد استغرق وقتا ليقرر ما إذا كان إيثان بينوك متداخلا في اللعبة أم لا وتجاوز الحدث الرئيسي وهو حالة التسلل على نورجارد.

ولن تكون هذه هي الحالة الأولى التي يتم استبعاد فيها لي ماسون هذا الموسم فلم يتم اختياره في وقت سابق بعد خطأ كبير آخر ارتكبه بإلغاء هدف صحيح لنيوكاسل في مباراتهم ضد كريستال بالاس في 3 سبتمبر.

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ولم يكن ماسون المستبعد الوحيد، حيث تم استبعاد جون بروكس من التواجد كحكم فيديو في مباراة ليفربول وإيفرتون أمس الاثنين ومواجهة أرسنال ومانشستر سيتي غدا الأربعاء.

وجاء ذلك بسبب خطأ في عدم احتساب هدف بيرفس إستوبينان لاعب برايتون ضد كريستال بالاس بسبب خطأ في رسم خطوط التسلل.

واعتذرت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لناديي برايتون وأرسنال عن الخطأين بعد أن فقد الناديين نقطتين بسبب ذلك.

الدوري الإنجليزي حكم الفيديو
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