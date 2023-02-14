مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الفرق المرشحة للمشاركة في السوبر ليج.. والنظام الأقرب للبطولة

كشف مصدر من كاف الـ 8 الفرق المشرحين للمشاركة في السوبر ليج الإفريقي.

وشهدت الأسماء غياب الرجاء المغربي على الرغم من تواجده في تصنيف أعلى من بعض الفرق في القائمة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الـ 8 فرق المرشحين للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي - سوبر ليج - الإفريقي هم الأهلي المصري – الترجي التونسي – الوداد المغربي – ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي – سيمبا التنزاني – مازيمبي الكونغولي – حوريا كونكري الغيني – بيترو أتليتكو الأنجولي".

وتابع "الفرق تم اختيارها بناء على التصنيف الأخير لأندية إفريقيا والاتحاد يرى أن مشاركة 3 فرق فقط من شمال إفريقيا ستكون كافية لذلك تم اختيار أعلى ثلاثة منهم في التصنيف".

وأضاف "وفد الكاف الحالي أنهى زيارته لجنوب إفريقيا وسيسافر لتنزانيا ليكون قد زار جميع الدول التي ستشارك أنديتها في البطولة وأنهى معاينة ملاعبهم وسيتم الإعلان عن التفاصيل البطولة بعد نهاية الزيارة".

وكشف "كاف يدرس النظام الذي ستقام به البطولة والأقرب تقسيم الـ 8 فرق إلى مجموعتين يتأهل أول اثنين في الترتيب إلى دور نصف النهائي".

وأتم "هناك اقتراح بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة في موسمها الثاني إلى 16 أول 24 ولكن ذلك يتوقف على تقرير الوفد وقدرة إفريقيا وملاعبها على إقامة البطولة من بذلك العدد من الفرق".

وفد كاف كان قد زار القاهرة في وقت سابق وعلى الأخص منشئات نادي الأهلي للوقوف على جودة الملاعب المصرية المقرر خوض البطولة على بعضها.