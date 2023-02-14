المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

عاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول مجددا بعد غياب خمس مباريات أمام إيفرتون في ختام مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح أول أهداف ليفربول في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون مقابل.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 5 مباريات وقت أن سجل في شباك أستون فيلا.

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كما وصل محمد صلاح لهدفه رقم 8 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والهدف رقم 18 بشكل عام في مختلف البطولات مع ليفربول.

وأصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يشارك في 100 هدف بملعب واحد وهو "أنفيلد" معقل ليفربول.

بواقع 71 هدفا و29 تمريرة حاسمة خلال 104 مباراة كثالث أسرع لاعب يساهم في 100 هدف على ملعب واحد بعد آلان شيرار (74 مباراة على إيوود بارك) وتييري هنري (92 على هايبيري).

نستعرض معا ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

الدقائق: 89

لمس الكرة في منطقة الجزاء: 9 (الأكثر في المباراة)

التسديدات: 6 (الأكثر في المباراة)

التسديدات على المرمى: 3 (الأكثر في المباراة)

المراوغات الناجحة: 3 (الأكثر في المباراة)

الحصول على أخطاء: 4 (الأكثر في المباراة)

التمريرات الصحيحة: 30 من أصل 34 بدقة 88%

صناعة الفرص: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 8 (الأكثر في المباراة)

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