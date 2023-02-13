ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو

عاد ليفربول لطريق الانتصارات بالفوز على إيفرتون بهدفين دون مقابل في ختام مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي ليفربول محمد صلاح وكودي جاكبو.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 32 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 18 نقطة في المركز الـ18.

وأصبح يورجن كلوب أسرع مدرب يصل إلى 250 انتصار في تاريخ ليفربول في 414 مباراة.

التشكيل

غاب الإسباني تياجو ألكانتارا عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة.

وعاد الثلاثي فيرجل فان دايك وديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو للتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول بعد غياب بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، تواجد المهاجم الشاب إيليس سيمس في مكان المصاب كالفرت لوين.

أحداث المباراة

بدأت المباراة هادئة حتى احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة من مكان خطير على حدود منطقة جزاء بعد تدخل جيمس تاركوفسكي على داروين نونيز في الدقيقة التاسعة.

سددها محمد صلاح بعد ذلك ولكنها اصطدمت بزميله جويل ماتيب وخرجت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 17 أهدر كودي جاكبو هدفا مؤكدا لليفربول بعد أن لعب بايتيتش عرضية وصلت إلى نونيز الذي لعبها من مرة واحدة إلى جاكبو ليلعب رأسية جاءت بجوار القائم من مكان خطير..

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقيقة 36 عندما لعب جيمس تاركوفسكي رأسية بعد عرضية من دوايت مكنيل منعها القائم من دخول الشباك لترتد إلى نونيز الذي انطلق من الجانب الأيسر ومرر إلى محمد صلاح الذي استغل خروج خاطئ من جوردان بيكفورد ليودع الكرة الشباك منهيا صيام خمس مباريات عن التسجيل.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 5 مباريات وقت أن سجل في شباك أستون فيلا.

كما وصل محمد صلاح لهدفه رقم 8 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والهدف رقم 18 بشكل عام في مختلف البطولات مع ليفربول.

وأصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يشارك في 100 هدف بملعب واحد وهو "أنفيلد" معقل ليفربول.

بواقع 71 هدفا و29 تمريرة حاسمة خلال 104 مباراة كثالث أسرع لاعب يساهم في 100 هدف على ملعب واحد بعد آلان شيرار (74 مباراة على إيوود بارك) وتييري هنري (92 على هايبيري).

ولم يمهل ليفربول منافسه أكثر من ثلاث دقائق ليلعب ترينت ألكسندر أرنولد عرضية أرضية إلى كودي جاكبو ليودعها الشباك معلنا تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز.

وأصبح جاكبو أول لاعب يسجل أول أهدافه في الددوري الإنجليزي في دربي الميرسيسايد منذ راؤول ميراليس في 2011.

ورد إيفرتون بتسديدة من أليكس أيوبي من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 55 ولكن أليسون تصدى لها بثبات.

وكاد نونيز أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 58 بعد تمريرة من محمد صلاح وتسديدة قوية من المهاجم الأوروجوياني ولكن بيكفورد تصدى لها.

تدخل بعدها شون دايتش بدخول ديميراي جراي في مكان إيليس سيمس في الدقيقة 61.

وأهدر نونيز فرصة تسجيل الهدف الثالث مجددا بعد انطلاقة من جاكبو ثم تمريرة إلى المهاجم الأوروجوياني الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم.

وتصدى بعدها بيكفورد لتسديدة أرضية مع الدقيقة 63 من داخل منطقة الجزاء.

وأجرى كلوب تغييره الأول في الدقيقة 69 بدخول ديوجو جوتا للمشاركة مع ليفربول للمرة الأولى منذ 16 أكتوبر 2022 في مكان داروين نونيز.

وعاد بعدها روبيرتو فيرمينو للمشاركة مع ليفربول في الدقيقة 80 للمرة الأولى منذ 12 نوفمبر 2022.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86 بعد مراوغة رائعة للأوكراني مايكولينكو ثم تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن بيكفورد تألق في إبعادها لركنية.

ولم تسفر المباراة عن جديد لتنتهي بفوز لليفربول على إيفرتون في دربي الميرسيسايد.