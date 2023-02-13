المساهمة رقم 100 في أنفيلد.. محمد صلاح يسجل بعد غياب 5 مباريات

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

عاد محمد صلاح نجم ليفربول للتسجيل مع فريقه من جديد في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل محمد صلاح هدفا في شباك إيفرتون خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة وعرضية من داروين نونيز حولها صلاح بشكل مباشر في الشباك بتسديدة بالقدم اليمنى.

أخبار متعلقة:
فيتوريا قبل مواجهتي مالاوي: الإعداد لكل الاحتمالات يقربنا من النجاح مؤتمر جالتييه: لم أتوقع تعافي مبابي بتلك السرعة.. وشعور المشجعين بالغضب طبيعي مؤتمر نيمار: من السيء خروج محادثات اللاعبين إلى الإعلام.. وسأظل أقاتل لنهاية الموسم

ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 5 مباريات وقت أن سجل في شباك أستون فيلا.

كما وصل محمد صلاح لهدفه رقم 8 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والهدف رقم 18 بشكل عام في مختلف البطولات مع ليفربول.

وأصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يشارك في 100 هدف بملعب واحد وهو "أنفيلد" معقل ليفربول.

بواقع 71 هدفا و29 تمريرة حاسمة. خلال 104 مباراة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) إيفرتون.. ليلة صاخبة في آنفيلد تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام إيفرتون.. وعودة الثلاثي المصاب على الدكة جنون جوارديولا (1) - توابع ريمونتادا توتنام ومؤتمر عاصف وتهديد النجوم الكبار سكاي: الكشف عن موعد تقديم العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد التشكيل المثالي لـ "فيفبرو".. غياب صلاح وفينيسيوس وحضور رونالدو ضمن قائمة المرشحين كلوب: علينا ألا نجعل مواجهة إيفرتون أكثر صعوبة
أخر الأخبار
مصيلحي: منحت كلمتي لـ مرتضى ولكن لن أهدر المال العام.. ولسنا خالدين في أماكننا 2 دقيقة | الكرة المصرية
المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: لن ننجح في ظل الهجوم على اللاعبين.. وسنخاطب كاف بشأن أزمة الترجي والمريخ 49 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كونتي: الابتعاد عن الفريق كان صعبا.. وهذا هو الفارق بين كرة القدم في إيطاليا وإنجلترا 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كومان: هدفي أمام باريس في نهائي باريس ذكرى لطيفة من الماضي ساعة | دوري أبطال أوروبا
"نعدكم بأن مونديال الأندية سيكون في دولاب الأهلي مستقبلا".. رسالة من أحمد عبد القادر ساعة | الكرة المصرية
المساهمة رقم 100 في أنفيلد.. محمد صلاح يسجل بعد غياب 5 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم