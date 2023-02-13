مؤتمر فيريرا: الآن عرف الجميع أن الزمالك لم يفقد جودته.. وهذا ما ينقص جعفر

تحدث جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك عن عودة الفريق إلى الانتصارات بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "أرضية الملعب كانت صعبة وهذا ما جعلنا نعاني في بعض الأمور. سجلنا 3 أهداف وكان من الممكن أن يصبحوا 4".

وأضاف "الشوط الثاني كان أصعب بالنسبة لنا. هناك حالة من فقدان الثقة بسبب النتائج الأخيرة، ولدينا مباراة في دوري أبطال إفريقيا بعد 3 أيام، ولعبنا مباراة قبلها بـ 3 أيام".

وأوضح "منذ منتصف الشوط الثاني لنهاية المباراة كان هناك حالة من الإرهاق، ليس من المباراة الحالية نفسها بل من تراكمات المباراة السابقة. هذا الفوز كان مهما وكنا نسعى إليه في المباراة السابقة (أمام شباب بلوزداد)".

وتابع "ولكن الآن عرف الجميع أن الفريق لم يخسر جودته ولا يزال قادرا على إحراز الأهداف واللعب بصورة جيدة، وأتمنى أن يمنح ذلك الثقة للاعبين كي يلعبوا على نفس مستوى الشوط الأول في المباريات القادمة".

وواصل فيريرا "الشوط الأول كان جيدا، على الجانب الأيمن خلق أحمد سيد زيزو وسيف جعفر كثافة جيدة وأحرزنا الأهداف من هذا الجانب. لاحظنا الأمر في التدريبات وخلال دراسة لقطات الخصم. في الشوط الثاني كنا بحاجة لتخفيف الإرهاق عن بعض اللاعبين".

وأكمل البرتغالي "نلعب مباريات كثيرة في وقت ضيق، وبالتالي يجب أن نمنح الفرصة للجميع لخلق التوازن، فهناك من يلعب كثيرا ويتدرب أقل، وهناك من يتدرب كثيرا ويلعب أقل. نحاول تدوير اللاعبين في المساحات الممكنة بين المباريات للحفاظ على المستوى والجودة".

أما عن سيف جعفر لاعب الزمالك قال فيريرا: "لا أريد الحديث عن كل لاعب بشكل منفصل. جعفر لعب معنا في الموسم الحالي والماضي، ويتطور معنا ولكني لا أريد الحديث عن لاعب معين".

وأضاف "لديه إمكانيات هجومية جيدة ولكنه بحاجة للعمل على الجانب الدفاعي. في ريال مدريد وغيره من الفرق الكبيرة يحبون الهجوم فقط. الفريق يتوازن إذا أجاد تقسيم المهام الدفاعية كذلك، ولهذا يجب أن يشارك كل اللاعبين في الجانبين".

واختتم "جعفر لديه موهبة كبيرة ولكنه لا يزال بحاجة للعمل على بعض النقاط للوصول إلى المستوى المكافئ لموهبته وإمكانياته، وعموما الأفضل دائما يلعب".

وحقق الزمالك الانتصار ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.

ثلاثية الزمالك سجلها كل من زيزو "هدفين" وشيكابالا، بينما جاء هدف سموحة الوحيد عن طريق محمد الصباحي.