منافس الأهلي - الهلال يغلق تدريباته حتى موعد مباراة دوري الأبطال

أعلن الهلال السوداني رسميا عن إغلاق كافة التدريبات لفريق الكرة اعتبارا من الغد الثلاثاء، وذلك حتى موعد مواجهة الأهلي.

جاء ذلك في بيان رسمي عبر صفحاته وموقعه.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم السبت 18 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ولم يلعب الأهلي مباراته في الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وفاز صنداونز الجنوب إفريقي على الهلال بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وحقق الأهلي المركز الرابع في مونديال الأندية، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساوندرز الأمريكي، والخسارة أمام ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي.

ويلعب الأهلي في مجموعة تضم الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

ويغيب خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي عن صفوف الفريق بعد طرده في آخر مباريات كأس العالم للأندية أمام فلامنجو.