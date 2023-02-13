دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع المريخ.. القنوات الناقلة

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسقط الزمالك في استاد القاهرة أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد.

كما خسر المريخ أمام الترجي بالنتيجة نفسها في تونس.

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ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 17 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وسيقود طاقم تحكيم غاني مباراة المريخ السوداني والزمالك يوم 17 فبراير المقبل بقيادة دانييل نيي أجي.

ويعاون كواسي أتشيام وبول كودزو، وكحكم رابع: تشارليز بينيلي.

الحكم البالغ 35 عاما أدار مباراتين الموسم الحالي وكلاهما في الدوري الغاني.

ولم يخسر الزمالك معه من قبل، إذ حقق الأبيض الفوز في مباراة وتعادل في 2.

وانتصر الزمالك في كونفدرالية 2019 على جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-0، وتعادل في مباراتين ضد نصر حسين داي الجزائري وتونجيث السنغالي.

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