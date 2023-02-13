تشكيل إنتر - لوكاكو ولاوتارو يقودان الهجوم أمام سامبدوريا

أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة سامبدوريا ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل النيراتزوري كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - فرانشيسكو أتشيربي

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - روبن جوسينز

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز

ويغيب عن صفوف إنتر ميلان الثنائي خواكين كوريا ودالبرت للإصابة.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ويحتاج للفوز ليوسع الفارق بينه وبين أتالانتا الثالث إلى 5 نقاط، وليقلص الفارق بينه وبين المتصدر نابولي إلى 13 نقطة.

فيما يصارع سامبدوريا الهبوط، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط، بفارق 9 نقاط عن سبيتزيا السابع عشر.