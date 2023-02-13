مؤتمر جالتييه: لم أتوقع تعافي مبابي بتلك السرعة.. وشعور المشجعين بالغضب طبيعي

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - باريس سان جيرمان

شدد كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على أنه لم يكن يتوقع تعافي كيليان مبابي من الإصابة التي تعرض لها بسرعة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق الذي سيلعب غدا ضد موناكو، بايرن فريق صعب ولكن لاعبي فريقي لديهم الخبرة الكافية ويحبون هذا النوع من المباريات".

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واستمر "عندما تكون مدرب باريس سان جيرمان وتخسر تلك الخسائر المتتالية يكون الأمر صعب جدا ولكن أنا أضع الضغط جانبا واحترم جميع الانتقادات والآراء".

وتابع "كيليان مبابي تدرب بشكل منفرد بالأمس واليوم لعب مع الفريق بشكل طبيعي لم أكن أتوقع انه سيتعافى بتلك السرعة ولكن تواجده في القائمة غير مؤكد لكن إذا تواجد سيكون سيكون للمشاركة وليس لإخافة بايرن".

وتواجد كل من مبابي وليونيل ميسي في القائمة التي أعلنها جالتييه لمواجهة بايرن ميونيخ.

وواصل "مباراة غدا من المباريات الكبرى لها معايير مختلفة ونعلم أن بايرن مر بفترة صعبة بعد المونديال ثم عادوا ونحن لازلنا نمر بها".

وأردف "من الطبيعي وجود خيبة أمل علينا أن نتخلص منها لذلك جلسنا مع اللاعبين واستمعنا إليهم وهم استمعوا لنا".

وشدد "ناجلسمان مدرب شاب لكن لديه الخبرة، حللنا بايرن ونقاط ضعفهم ولكن لا استطيع هزيمة ناجلسما بالتكتيك لأن اللاعبين هم الذين يمثلونا داخل الملعب في النهاية".

وأكمل "أتفهم غضب الجماهير هذا طبيعي لكن أنا متأكد من أنهم سيتواجدون غدا كما العادة لدعم فريقهم".

وأتم "عدم تحية الجماهير؟ أشرت لبعض اللاعبين لتحية الجماهير لكن بعضهم شعر بأن من غير المفيد مواجهة الجماهير وهم غاضبين والبعض ذهب وواجههم ولكن لا يمكن الحكم على أي لاعب".

وكان باريس سان جيرمان قد حصل على المركز الثاني في المجموعة التي تصدر فيها بنفيكا وضمت كل يوفنتوس ومكابي حيفا.

وكان باريس سان جيرمان قد خرج من دور الـ 16 في الموسم الماضي بعد الخسارة من ريال مدريد بالنتيجة الإجمالية 3-2.

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا كريستوفر جالتييه
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