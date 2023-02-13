تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام إيفرتون.. وعودة الثلاثي المصاب على الدكة

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في دربي الميرسيسايد بختام مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب الإسباني تياجو ألكانتارا عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة في المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد.

وعاد الثلاثي فيرجل فان دايك وديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو للتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول بعد غياب بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - جو جوميز - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: ستيفان بايتيتش - جوردان هندرسون - فابينيو

الهجوم: كودي جاكبو - داروين نونيز - محمد صلاح

ويتواجد ليفربول في المركز العاشر للدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

على الجانب الآخر، يتواجد إيفرتون في المركز الـ18 برصيد 18 نقطة ويسعى للخروج من مناطق الهبوط مع مدربه الجديد شون دايتش الذي بدأ رحلته مع التوفيز بالفوز على المتصدر أرسنال بهدف دون مقابل.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
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