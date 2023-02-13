كرة طائرة - الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي السوبر

صعد الأهلي والزمالك لنهائي السوبر المصري للكرة الطائرة رجال بعد الفوز على طلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وانتصر الأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-23 و25-17 و25-13.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بعد تأخره بشوط دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط: 31-33 و25-22 و25-21 و25-23.

ومن المنتظر أن يلعب الاهلي مع الزمالك في نهائي السوبر غدا الثلاثاء في تمام السادسة مساء.