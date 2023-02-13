كرة طائرة - الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي السوبر
الإثنين، 13 فبراير 2023 - 20:32
كتب : FilGoal
صعد الأهلي والزمالك لنهائي السوبر المصري للكرة الطائرة رجال بعد الفوز على طلائع الجيش والاتحاد السكندري.
وانتصر الأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وجاءت نتائج الأشواط: 25-23 و25-17 و25-13.
وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بعد تأخره بشوط دون مقابل.
وجاءت نتيجة الأشواط: 31-33 و25-22 و25-21 و25-23.
ومن المنتظر أن يلعب الاهلي مع الزمالك في نهائي السوبر غدا الثلاثاء في تمام السادسة مساء.
نرشح لكم
كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا.. والطريق للنهائي اسكواش - عسل ونوران جوهر في صدارة التصنيف.. وتراجع مركز لفرج خبر في الجول - بعد استقالة المدرب.. الكشف عن البديل في قيادة طائرة الزمالك سمير مجدي بطل النسخة الثالثة من مسابقة "ريد بُل مايند ذا جاب" للسكيت كرة سلة - الكشف عن قائمة منتخب السيدات قبل خوض تصفيات إفريقيا في أوغندا اسكواش - مروان الشوربجي إلى نهائي بيتسبورج المفتوحة كرة يد - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة.. وتعادل سبورتنج أمام الزمالك كرة طائرة - الأهلي ينتصر على الزمالك في كأس السوبر المصري