العام الميلادي الـ14.. شيكابالا يسجل ويصنع مع الزمالك أمام سموحة

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

شيكابالا يحتفل بهدفه مع الزمالك

سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدف الزمالك الأول أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

واستغل شيكابالا عرضية من سيد عبد الله نيمار ليقابلها بلمسة واحدة أرضية إلى شباك الهاني سليمان.

الهدف هو الثاني لقائد الزمالك في الدوري خلال 11 مباراة مع تمريرة حاسمة واحدة، بجانب تسجيله هدفا في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

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وبذلك يكون شيكابالا قد سجل أول أهدافه في عام 2023، ليسجل للعام الميلادي الـ14 مع الزمالك بداية من 2003.

وسبق لشيكابالا التسجيل في 2003، ومن 2007 حتى 2013، ثم 2016 و2017 و2020 و2021 و2022 والعالم الحالي.

وسجل ابن الـ36 عاما هدفه الثالث أمام سموحة خلال 11 مباراة لعبها أمام الفريق السكندري.

وعاد شيكابالا لصناعة الهدف الثالث لأحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 41 ليقابلها برأسية إلى الشباك.

وبذلك يسجل ويصنع شيكابالا مع الزمالك في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مباراة الأهلي (2-2) في 19 يونيو 2022.

الزمالك شيكابالا سموحة الدوري المصري
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