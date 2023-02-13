سكاي: الكشف عن موعد تقديم العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" تطورا كبيرا في الصفقة المحتملة لبيع نادي مانشستر يونايتد.

وأوضحت القناة أن مجموعة من مستثمري القطاع الخاص الذين تربطهم صلة بالعائلة المالكة القطرية، هم الطرف الأكثر اهتماما بشراء مانشستر يونايتد.

وسيتدم تقديم العرض قبل نهاية الأسبوع الحالي.

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العرض كان يتم تجهيزه من قبل مجموعة المستثمرين، الذين وصفتهم شبكة سكاي بأنهم "من أغنى الناس في العالم".

وكشفت القناة أنه قد تم التواصل معهم في العام الماضي لمعرفة مدى اهتمامهم بشراء الشياطين الحمر.

وتتطلع عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد يتطلعون للحصول على 5 مليار جنيه استرليني على الأقل.

على الجانب الآخر، هؤلاء المستثمرون يريدون شراء النادي بالفعل، ولكنهم لن يدفعوا أكثر من اللازم بحسب سكاي.

البداية أتت بتقرير صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن رغبة مجموعة مستثمرين قطريين في شراء النادي قبل أيام.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة ستتقدم بعرض خلال الأيام المقبلة للعائلة الأمريكية لشراء النادي وهم يشعرون بالثقة لحسم الصفقة لصالحهم.

وأوضح التقرير أن تلك المجموعة ستمنح المدرب إريك تين هاج كل ما يريد في سوق الانتقالات لدعم الفريق مع إعادة تطوير ملعب أولد ترافورد أو هدمه وإعادة بنائه بعد استطلاع رأي المشجعين.

وأكد التقرير أن تلك المجموعة من المستثمرين لن تواجههم عقبة ملكية شركة قطر للاستثمارات الرياضية لنادي باريس سان جيرمان إذ أنهم مجموعة منفصلة عنهم.

وتنص اللوائح على منع جهة واحدة من امتلاك ناديين في نفس المسابقة في ظل احتمالية التقاء يونايتد وسان جيرمان في أي مسابقة أوروبية.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنه لا توجد مصلحة للمستثمرين في الحصول على حصة جزئية من ملكية النادي بل يريدون الاستحواذ عليه كليا.

وذكر التقرير من بعض المصادر "هناك أموال كبيرة متاحة إنهم يريدون التأكد من أن يونايتد في المكان الذي ينبغي أن يكونوا فيه وهم واثقون من أن عرضهم سيكون الأقوى".

وأكد التقرير أن تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر هو مشجع ليونايتد ويدرك جيدا تاريخ النادي.

وسيحتاج ذلك الاستحواذ لموافقة رابطة الدوري الإنجليزي أولا ولكنه قد يواجه معارضة نظرا للمخاوف بشأن حقوق الإنسان في قطر.

وحاولت عائلة آل ثاني شراء يونايتد في عام 2011 مقابل أكثر من مليار جنيه إسترليني لكن رفضت عائلة جلايزرز العرض.

وتواجه مجموعة المستثمرين القطريين منافسة من السير جيم راتكليف أحد رجال الأعمال في إنجلترا والمشجع للنادي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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