تقرير: بينها مباراة الزمالك.. الترجي يواجه عقوبة الحرمان من الجماهير

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

الترجي

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة الانضباط التابعة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تدرس فرض عقوبات قاسية على نادي الترجي التونسي.

يأتي ذلك على خلفية أحداث مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بحسب موقع "تونس الرقمية".

ولعب الترجي أمام المريخ السوداني، وفاز عليه بهدف دون رد سجله محمد أمين توجاي في الدقيقة 94.

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وأشعلت جماهير الترجي الشماريخ في المدرجات، كما قذفت زجاجة بلاستيكية على البرازيلي أليكس سيلفا لاعب المريخ خلال الشوط الأول، تعبيرا عن غضبهم لإضاعته للوقت.

ويواجه الترجي عقوبة الحرمان من الجماهير لمدة 3 مباريات في ملعبه بدوري أبطال إفريقيا.

ما يعني أن عقوبة الترجي تبدأ من مباراة الزمالك في تونس، ثم مباراة شباب بلوزداد الجزائري في تونس، ثم أولى المباريات الإقصائية على ملعبه في ربع النهائي إن تأهل له.

وفاز شباب بلوزداد على الزمالك في القاهرة بهدف دون رد، ليتقاسم الصدارة مع الترجي بـ 3 نقاط لكل منهما.

في الإطار ذاته يطالب المريخ بالحصول على نقاط المباراة أمام الترجي، بسبب إجراء الأخير للتبديلات على 4 فترات بخلاف القانون الذي يضع 3 فترات كحد أقصى، بحسب تصريحات الفاضل التوم رئيس النادي السوداني.

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