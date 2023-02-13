أسوان يخوض وديتين استعدادا لمواجهة الأهلي

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 16:43

كتب : رضا السنباطي

ديلسون - أسوان - الزمالك

يستعد فريق أسوان لمواجهة الأهلي بخوض مباراتين وديتين قبل المواجهة المنتظرة على استاد أسوان.

ويستضيف أسوان فريق الأهلي يوم 21 من شهر فبراير الجاريعلى استاد أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وقرر الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي خوض مباراتين وديتين قبل مواجهة الأهلي.

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ويلعب أسوان المباراة الودية الأولى أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء على استاد الإسماعيلية.

أما الودية الثانية فستكون يوم الخميس ضد طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسطري.

ويسعى الجهاز الفني خلال المباراتين تجهيز أكبر عدد من العناصر الفنية لتنضم لقائمة المشاركة في المباريات حتى يمتلك الجهاز الفني عدة بدائل تساعده في ظل ضغط المباريات.

وخاض أسوان 18 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم وحصد 22 نقطة في المركز التاسع.

أما الأهلي فينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.

وكانت آخر مواجهة للأهلي في مسابقة الدوري عندما انتصر على البنك الأهلي يوم 24 يناير الماضي.

وتأجلت ثلاث مباريات للأهلي في الدوري بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي المركز الرابع في كأس العالم للأندية في النسخة التي حصد ريال مدريد لقبها.

الأهلي أسوان الدوري المصري
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