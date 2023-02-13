شووت في الجول - اكسب الدوري المصري مع فريقك المفضل
الإثنين، 13 فبراير 2023 - 15:50
كتب : محمود أراجون
لعبة Shoot FilGoal تعود لكم في ثوبها الجديد، هذه المرة عبر أندية الدوري المصري الممتاز.
العب بفريقك المفضل ونل فرصة التتويج باللقب الغالي.
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