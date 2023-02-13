كلوب: علينا ألا نجعل مواجهة إيفرتون أكثر صعوبة

طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول لاعبيه بضرورة القتال أمام إيفرتون ومحاولة إنهاء دربي ميرسيسايد مبكرا، حتى يخرج الفريق بنتيجة إيجابية بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها مؤخرا.

ويحل إيفرتون ضيفا على ليفربول في دربي ميرسيسايد مساء الاثنين بملعب أنفيلد ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عمل شون دايش يتحدث عن نفسه. لديه فكرة واضحة عن الطريقة التي يريد أن يلعب بها فريقه وهذا يعني أن إيفرتون سيكون منافسا قويا".

وأضاف "أعلم أن البعض فوجئ بأداء إيفرتون أمام أرسنال الأسبوع الماضي والنتيجة التي حققوها، لكنني لم أكن أحدهم".

وشدد المدرب الألماني "ما قدمه إيفرتون أمام أرسنال بمثابة تحذير بالنسبة لنا".

وتابع "هذة مباراة دربي لذا نحن بحاجة للقتال وبذل كل ما لدينا، علينا أن نتحلى بكل صفاتنا الجيدة، وإلا سنجعل المباراة الصعبة أكثر صعوبة".

وواصل "ليس لدي أدنى شك في أن إيفرتون ينظر إلينا ويعتقد أننا لسنا في أفضل حالاتنا وهذا صحيح، لكن الأمر متروك لنا لإصلاح ذلك ولا أحد غيرنا".

واستمر "عندما جئت إلى ليفربول لأول مرة، أخبرت اللاعبين أن الجميع مسؤول عن كل شيء. مهما كانت المشاكل التي نعاني منها، لن يمكننا حلها إلا معا".

وأتم "أعلم أن هذا ليس أفضل وقت تعيشه جماهير ليفربول، وأدرك أن جماهيرنا تقدم من أجل النادي أكثر من أي شخص آخر، ولكننا بحاجة لتكاتف الجميع في اللحظات السيئة أكثر من الجيدة".

نتائج ليفربول مؤخرا جعلت الفريق يتقهقر إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

كما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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