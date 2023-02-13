ديلي ميل: رابطة الدوري تمنع توتنام من إعادة حارس إنجلترا السابق من الاعتزال

حاول نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي، إقناع بن فوستر بالتراجع عن الاعتزال، لضمه خلال الفترة المقبلة.

لكن المحاولة باءت بالفشل، إذ عرفت إدارة توتنام أن رابطة الدوري الإنجليزي لن تسمح لهم بإدراج صفقة جديدة خارج فترة القيد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن توتنام بحث عن التعاقد مع حارس مرمى لتعويض الإصابة الطويلة للقائد هوجو لوريس.

ووقع الاختيار على الإنجليزي الدولي السابق بن فوستر، لكن الخطوة لن تكتمل.

ويحتاج أي نادٍ لاستثناء خاص من رابطة الدوري حتى يكون قادرًا على ضم لاعب لصفوفه خارج فترة الانتقالات الشتوية والصيفية.

في هذه الحالة، لم يحصل توتنام على الاستثناء من الرابطة، وبالتالي سيكون مجبرًا على إكمال الموسم دون استقدام حارس مرمى آخر.

فوستر (39 عامًا) اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بعد عدة سنوات في صفوف واتفورد.

ويغيب لوريس عن توتنام لمدة 8 أسابيع، لتفكر إدارة النادي اللندني في الاستعانة بخدمات المخضرم الإنجليزي وإقناعه بالعودة من الاعتزال.

ويمتلك فوستر 8 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، وتواجد في قائمة كأس العالم 2014 وشارك في مباراة كوستاريكا وحافظ على نظافة شباكه.

وسبق لـ فوستر اللعب في صفوف أندية ستوك سيتي، وبريستول سيتي، ومانشستر يونايتد، وواتفورد، وبيرمنجهام سيتي، ووست بروميتش ألبيون، قبل أن يعود لـ واتفورد ويختتم فيه مسيرته الطويلة.

وشارك فريزر فورستر في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية فقط هذا الموسم خلال خسارة توتنام العريضة أمام ليستر سيتي برباعية.

ويتواجد في صفوف توتنام أيضًا كحارس مرمى ثالث الأمريكي براندون أوستن (24 عامًا) الذي لم يظهر رسميًا مع الفريق الأول سابقًا.