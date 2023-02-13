تألق مع برايتون.. غانا تعلن عن مديرها الفني الجديد

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 14:03

كتب : FilGoal

كريس هوتون - غانا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن تولي الأيرلندي كريس هوتون مهمة تدريب المنتخب الأول.

وشغل هوتون مهمة المستشار التقني للاتحاد الغاني لكرة القدم لمدة عام، قبل أن يتحوّل ليصير مديرًا فنيًا للنجوم السوداء.

ويعوض هوتون سلفه أوتو أدو الذي قاد غانا في منافسات كأس العالم ورحل بعد البطولة مباشرةً.

وقرر الاتحاد الغاني الإبقاء على الثنائي جورج بواتنج وديدي دراماني في الجهاز الفني.

هوتون (64 عامًا) وُلد في إنجلترا لأب غاني وأم أيرلندية، وقد مثّل منتخب جمهورية أيرلندا في 53 مباراة بين 1979 و1991.

وبرز هوتون تدريبيًا رفقة برايتون هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي، إذ قاده بين 2014 و2019.

كما سبق لـ هوتون قيادة توتنام هوتسبير مؤقتا، وعمل كمساعد في الجهاز الفني لمنتخب جمهورية أيرلندا، ثم أشرف على تدريب نيوكاسل يونايتد، وبيرمنجهام سيتي، ونورويتش سيتي.

وكان نتوتنجهام فورست آخر محطة لـ هوتون ورحل عنه في سبتمبر 2021.

وفاز هوتون بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي عن فبراير 2018.

ويبدأ هوتون مهمته الشهر المقبل بخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام أنجولا.

وودعت غانا كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام البرتغال والفوز على كوريا والهزيمة أمام أوروجواي.

غانا منتخب غانا
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