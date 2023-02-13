العامري فاروق رئيسا لبعثة الأهلي في السودان

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 13:02

كتب : حسام نور الدين

الخطيب - العامري فاروق في الإمارات

أعلن النادي الأهلي عن تولي العامري فاروق مهمة رئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى السودان.

ويترأس نائب رئيس الأهلي البعثة التي تطير إلى الخرطوم يوم الخميس المقبل.

ويلتقي الأهلي بالهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 18 فبراير.

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وحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد العودة من المغرب، على أن يستأنفوا التدريبات يوم الأربعاء المقبل.

واحتل الأهلي المركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز، وخسارته أمام ريال مدريد وفلامنجو.

وخسر الهلال مباراته الأولى أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

وقرر الأهلي التوجه من السودان إلى أسوان مباشرةً لخوض المباراة التالية في الدوري المصري.

ويسعى الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه.

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