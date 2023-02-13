بينتانكور يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

رودريجو بينتانكور - توتنام

أعلن نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي عن إصابة لاعبه رودريجو بينتانكور بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وبذلك يغيب لاعب وسط منتخب أوروجواي عما تبقى من الموسم الجاري.

ويخضع بينتانكور لعملية جراحية في الفترة المقبلة قبل أن يبدأ عملية التعافي الطويلة من الإصابة.

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وتعرض بينتانكور للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي السبت الماضي.

وصرّح كريستيان ستيليني المدرب المساعد لـ توتنام بعد المباراة: "بينتانكور يشعر حاليا بالألم ولكنه قادر على المشي ومن المهم أن يعود إلينا".

وتابع "سنجري الفحوصات عليه خلال الأيام المقبلة ونأمل أن يشعر بالتحسن ويلعب قريبا".

وشارك بنتانكور منذ بداية الموسم الحالي في 26 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين.

اللاعب البالغ 25 عامًا انضم إلى توتنام في يناير 2022 قادمًا من يوفنتوس مقابل 19 مليون يورو.

وشارك بينتانكور مع منتخب أوروجواي في كأس العالم 2022 وظهر في كل مباريات السيلستي.

ويحتل توتنام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي بعد خسارته الكبيرة أمام ليستر سيتي برباعية.

توتنام هوتسبير ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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