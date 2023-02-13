حازم خميس: خاطبنا اتحاد الكرة بسبب مستحقاتنا المتأخرة.. وسبب تحديد فترة معينة لثنائي الزمالك

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 10:52

كتب : FilGoal

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب المستحقات المتأخرة.

وأشار خميس إلى أن المنظمة المصرية لديها مستحقات متأخرة منذ ما يقارب ثلاث سنوات لدى اتحاد الكرة رغم تحصيل الأموال من الأندية مقدما.

وكشف حازم خميس عبر قناة etc: "المنظمة المصرية مرتبطة بنظيرتها الدولية، عينة تحليل المنشطات كانت تكلفنا 7 آلاف و500 جنيه والآن تصل إلى 10 آلاف جنيه، والموسم الماضي فقط أجرينا 100 عينة".

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وأضاف "لدينا مشكلة أن اتحاد الكرة يحصل على تلك الأموال من الأندية مقدما، ولم نتحصل على حقوقنا ولدينا مستحقات متأخرة منذ ما يقرب من ثلاث أو أربع سنوات".

وشدد رئيس المنظمة المصرية "رغم ذلك لا يمكننا التقاعس عن إجراء تحليل المنشطات لأن ذلك سيتسبب في إدعاءات كبيرة حول المسابقة ونتحمل تكاليف العينات لحين تحصيلها من اتحاد الكرة".

وبسؤاله عن ثنائي الزمالك أجاب "عينات أحمد فتوح وعبد الله جمعة نتيجتها جاءت سلبية، من الطبيعي أننا كمنظمة لا نعلن عن نتيجة عينة أي لاعب والنادي هو الذي من حقه فعل ذلك".

وعن سبب تحديد مهلة معينة للثنائي أوضح "عندما يحدث إثارة جدل حول لاعب معين سواء بسبب إدارته مثلما حدث مع ثنائي الزمالك أو غيره".

واختتم حازم خميس تصريحاته "يجب أن يخضع لتحليل المنشطات خلال فترة معينة وإلا سيتم توقيع عقوبة ضده".

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