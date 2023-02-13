باتشيكو: نمر بظروف صعبة بسبب الإجهاد.. وكنا نستحق الفوز على الجيش الملكي

يرى جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز أن فريقه لم يستحق التعادل مع الجيش الملكي وكان الأقرب لتحقيق الفوز.

سقط بيراميدز في فخ التعادل أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية.

وسجل ثنائية بيراميدز في المباراة مصطفى فتحي وعبد الله السعيد.

وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق يعاني من ظروف صعبة في ظل تلاحم مباريات الدوري والكونفدرالية والكأس وفي ظل غيابات مؤثرة للثلاي الأجنبي محمد الشيبي وفخر الدين بن يوسف ووليد الكرتي".

وتابع "نعاني من إجهاد شديد خاصة في خط الدفاع الذي لعب لفترات طويلة بعشرة لاعبين في المباريات الأخيرة ونحاول التعامل مع الموقف من خلال تجهيز المصابين ومنح الفرص للعناصر التي لا تشارك كثيرا للاستعداد للضغط المتوالي للمباريات".

وأضاف "الفريق لم يستحق التعادل وكان الأفضل في الشوط الثاني تحديدا وسيطرنا على مجريات اللعب وكان الأقرب للفوز ولكن تلك المجموعة صعبة والتأهل لن يحسم إلا بتفاصيل صغيرة في المراحل المقبلة".

وشدد "حاولت الدفع بعناصر من الشباب مثل محمود صابر وإبراهيم عادل الذين غيروا من أداء الفريق في الشوط الثاني ومنحونا الأفضلية بعد التراجع في نصف الشوط الأول".

وأتم "التعادل لا يعني أي شيء خصوصا مع خاصة في بداية المشوار ولا يزال هناك 5 مباريات متبقية يمكن الحسم من خلالها والتأهل في ظل المجموعة الرائعة من اللاعبين الذي نمتلكهم والفريق سيلعب على تحقيق جميع البطولات وأثق في أن الجميع على قلب رجل واحد".

وحصد بيراميدز والجيش الملكي نقطة لكل منهما، ويتساوى جميع فرق المجموعة بنفس الرصيد بعد تعادل فيوتشر ضد إسكو كارا بطل توجو.