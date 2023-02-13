نائب رئيس الهلال: مواجهة الأهلي تنافسية دائما والدليل عدم فوز الأحمر علينا في السودان

يرى الفاضل التوم نائب رئيس نادي الهلال السوداني أن مباراة فريقه أمام الأهلي هي لقاء الأشقاء والأخوة.

وقال نائب رئيس الهلال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة الأهلي والهلال هي لقاء الأخوة والأشقاء".

وأضاف "ملعب الهلال يتسع لـ40 ألف مشجع ونتوقع حضور الجمهور بأعداد كبيرة لتشجيع الفريق أمام الأهلي".

وأكمل "مباراة الأهلي فاصلة في مشوار الهلال بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "مواجهة الأهلي والهلال دائما ما تكون تنافسية وساخنة داخل الملعب والدليل أن الأهلي لم يفز علينا من قبل في أم درمان".

ويلعب الأهلي ضد الهلال يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.