تين هاج: نتطلع لمواجهة برشلونة.. وراشفورد يسجل بكل شيء

الأحد، 12 فبراير 2023 - 23:38

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وليدز

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد سعادته بفوز فريقه على ليدز يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "لقد كانت مباراة مرهقة كما توقعنا".

وأضاف "في البداية لم نكن هادئين بما فيه الكفاية واتخذنا عدة قرارات سيئة بالكرة".

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وأوضح "بعد التبديلات أصبحنا أكثر هدوءا في التعامل مع الكرة، وتحكمنا في المباراة بصورة أفضل".

وعن ماركوس راشفورد قال تين هاج: "إنه مهاجم عظيم. يسجل بيسراه ويسجل بيمناه، وأيضا بالرأس".

وتابع "الأمر كله يتعلق بالإنهاء، ولديه القدرات اللازمة لفعل ذلك".

وعن مواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي يوم الخميس قال: "إنها مباراة عظيمة بين ناديين كبيرين يبحثان عن استعادة الذات، ونحن نتطلع لهذه المنافسة".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتا من 23 مباراة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراتين أقل، ونقطة عن مانشستر سيتي الثالث الذي لعب مباراتين أقل أيضا.

فيما تجمد رصيد ليدز عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

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