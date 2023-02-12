مجموعة التعادلات.. بيراميدز يستهل دور الـ16 في الكونفدرالية بتعثر أمام الجيش الملكي

سقط بيراميدز في فخ التعادل أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية.

وتعادل بيراميدز في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي الخاص بالفريق المصري.

وسجل ثنائية بيراميدز في المباراة مصطفى فتحي وعبد الله السعيد.

وبذلك يحصد بيراميدز والجيش الملكي نقطة لكل منهما، ويتساوى جميع فرق المجموعة بنفس الرصيد بعد تعادل فيوتشر ضد إسكو كارا بطل توجو.

تقدم بيراميدز في الثانية 22 بهدف عن طريق مصطفى فتحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من رمضان صبحي.

ونجح الفريق المغربي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26 بضربة رأسية من ديني بورجيس لم يستطع أحمد الشناوي التصدي لها.

وسدد إسلام عيسى كرة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني نجح الجيش الملكي في التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركنية حولها مصطفى سهد إلى الشباك بضربة رأسية قوية.

لكن بيراميدز تعادل سريعا عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية لمحمد حمدي.

وكاد السعيد أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 88 بعدما سدد كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت جوار القائم.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل.