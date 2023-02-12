جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة هالاند.. وموقفه من مباراة أرسنال

الأحد، 12 فبراير 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ نادي مانشستر سيتي أسباب خروج هدافه إرلينج هالاند بين شوطي مباراة أستون فيلا، وموقفه من مواجهة أرسنال.

وفاز مانشستر سيتي على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لقد تعرض لضربة، سنقوم بإعادة تقييم وضعه في الأيام القادمة".

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وأضاف "إذا كانت النتيجة قريبة، فربما لم أكن لأخرجه بين الشوطين. لا أعتقد أنه مصاب لكننا سنرى غدا. آمل أن يكون متواجدا يوم الأربعاء . إذا كانت مخاطرة أو لم يكن مستعدا فلن يلعب".

وغادر إرلينج هالاند مباراة فريقه أمام أستون فيلا بين شوطي المباراة.

وواصل "أحب أن يكون هناك رغبة من لاعبي الفريق للعب ضربات الجزاء، ولكن المنافذ الأول لها سيظل إرلينج هالاند".

واستكمل "قررت خروج روبن دياز بين شوطي المباراة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء، ولم أرغب أن يواجه بايلي وواتكينس مع احتمالية الحصول على البطاقة الثانية".

واستطرد "لقد لعبنا مباراة جيدة وللأسف كانت أفضل اللحظات في الشوط الثاني، لعبنا بشكل أفضل من الشوط الأول وكان لدينا شعور بأننا سنسجل المزيد. لقد تنازلنا عن نظافة شباكنا ولكننا قدمنا مباراة قوية".

وأتم "ضغطنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وقمنا بتعديل شيء ما وسيطرنا على الكرة بشكل أفضل. كانت علاقتنا مع اللاعبين أفضل بكثير لذا لعبنا بشكل أفضل ولكن للأسف استقبلنا الهدف بعد خطأ آخر".

ويلعب مانشستر سيتي مع أرسنال الأربعاء المقبل في مواجهة حاسمة لمشوار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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