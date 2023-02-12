مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقل تدريبات الفريق من ملعب التتش

كشف مصدر من النادي الأهلي عن عملية صيانة جزئية سيتم تنفيذها حاليا في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هناك إصلاحات وتطوير في أرضية الملعب، وذلك بعد تعدد حالات الإصابات".

وأضاف "أرضية الملعب تعاني بشدة منذ فترة".

وأوضح "العمل بدأ منذ عدة أيام، وسيستمر لـ 14 يوما أو أكثر".

واختتم "الفريق سيتدرب خلال هذه المدة في ملاعب فرع النادي بمدينة نصر، خاصة وأن هناك أسبوع كامل سيقضيه الفريق بين السودان وأسوان".

ويلعب الأهلي في ضيافة الهلال السوداني يوم السبت 18 فبراير، في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ثم يلعب مع أسوان في الدوري المصري يوم الثلاثاء 21 فبراير، حيث أعلن النادي أنه سيتجه من السودان إلى أسوان مباشرة دون العودة إلى القاهرة.

ولم يلعب الأهلي الجولة الأولى في مجموعات دوري الأبطال بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، لتتأجل مباراته أمام القطن الكاميروني.

وحقق الأهلي المركز الرابع في مونديال الأندية.