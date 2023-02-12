مؤتمر علي ماهر: لن أتحدث عن التحكيم.. وفيوتشر تعرض للظلم

رفض علي ماهر المدير الفني لفيوتشر التعليق على قرارات التحكيم خلال مباراة فريقه أمام كارا بطل توجو في كأس الكونفدرالية.

وتعادل فيوتشر مع كارا بهدف لكل فريق في افتتاح دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "لن أعقب على أداء الحكام كما تعودت، لكن من شاهد المباراة يعلم أن فريقي تعرض للظلم، واعتراض اللاعبين بسبب رغبتهم في تحقيق الانتصار، لكني أتأسف للجميع على الاعتراض داخل الملعب".

وأضاف: "نخوض كل مباراة من أجل الفوز، وحتى مع تأخر الفريق في بداية المباراة، كان لدي ثقة كبيرة في العودة وتحقيق التعادل وكنت أطمح في الفوز".

وأتم المدير الفني لفيوتشر حديثه: "بالتأكيد اللعب خارج الملعب يكون أصعب والأجواء مختلفة وهناك صعوبة في كل شيء، على العكس في ملعبنا الأمر يختلف من الناحية الجماهيرية أرضية الملعب".

وحصد فيوتشر أولى نقاطه في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بيراميدز والجيش الملكي المغربي.