مؤتمر علي ماهر: لن أتحدث عن التحكيم.. وفيوتشر تعرض للظلم

الأحد، 12 فبراير 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

علي ماهر

رفض علي ماهر المدير الفني لفيوتشر التعليق على قرارات التحكيم خلال مباراة فريقه أمام كارا بطل توجو في كأس الكونفدرالية.

وتعادل فيوتشر مع كارا بهدف لكل فريق في افتتاح دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "لن أعقب على أداء الحكام كما تعودت، لكن من شاهد المباراة يعلم أن فريقي تعرض للظلم، واعتراض اللاعبين بسبب رغبتهم في تحقيق الانتصار، لكني أتأسف للجميع على الاعتراض داخل الملعب".

أخبار متعلقة:
الشعباني: أرضية الملعب منعت سيراميكا والمصري من لعب كرة قدم جيدة حصد الجائزة للمرة الثانية.. ريان رجل مباراة سيراميكا والمصري بنفس نتيجة الدور الأول.. سيراميكا كليوباترا يفوز على المصري بثلاثية

وأضاف: "نخوض كل مباراة من أجل الفوز، وحتى مع تأخر الفريق في بداية المباراة، كان لدي ثقة كبيرة في العودة وتحقيق التعادل وكنت أطمح في الفوز".

وأتم المدير الفني لفيوتشر حديثه: "بالتأكيد اللعب خارج الملعب يكون أصعب والأجواء مختلفة وهناك صعوبة في كل شيء، على العكس في ملعبنا الأمر يختلف من الناحية الجماهيرية أرضية الملعب".

وحصد فيوتشر أولى نقاطه في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بيراميدز والجيش الملكي المغربي.

علي ماهر الكونفدرالية فيوتشر
نرشح لكم
مؤتمر جنش: المواجهة أمام أسكو كارا كانت من طرف واحد رغم صعوبة الأجواء مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(2) الجيش الملكي.. هدف ثاني فيوتشر يعود من توجو بتعادل قاتل أمام كارا في الكونفدرالية تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان يقودان الهجوم أمام الجيش الملكي في الكونفدرالية انتهت الكونفدرالية – كارا التوجولي (1)-(1) فيوتشر اختبار طبي لـ السولية لحسم موقفة من مباراة الهلال خالد عبد الفتاح يغيب عن الأهلي أمام الهلال السوداني الأهلي يعلن العودة من السودان إلى أسوان مباشرة
أخر الأخبار
الثالثة لكل فريق.. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسموحة 27 دقيقة | الكرة المصرية
تفادى هدفا قاتلا.. فوز صعب لـ يوفنتوس على فيورنتينا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - فياريال (0) - (1) برشلونة.. جووووووووول بيدري 45 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر جنش: المواجهة أمام أسكو كارا كانت من طرف واحد رغم صعوبة الأجواء 48 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يعلن خصم 25% من مستحقات لاعبيه لسوء النتائج 59 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة هالاند.. وموقفه من مباراة أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقل تدريبات الفريق من ملعب التتش ساعة | الكرة المصرية
عضو اتحاد الكرة: ما نراه في الإعلام لا يطاق.. وهذه آلية محاسبة أعضاء الإدارات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم