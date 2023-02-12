رودري: دخلنا المباراة بقوة منذ الدقيقة الأولى.. ونريد إظهار أفضل ما لدينا

الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

هدف رودري مع مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

شدد الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه دخل المباراة بقوة أمام مانشستر سيتي بقوة منذ الدقيقة الأولى، مشيرا إلى أن الجميع يريد إظهار أفضل نسخة من الفريق.

وفاز مانشستر سيتي على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال رودري في تصريحات صحفية بعد المباراة: "اليوم كانت مباراة لإظهار أننا في حالة جيدة ومنذ الدقيقة الأولى قدمنا مباراة رائعة".

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وأضاف "نحن سعداء والآن كل مباراة هي مباراة نهائية بالنسبة لنا".

وواصل "هنا في الاتحاد نشعر أنه إذا سجلنا في الدقائق الأولى فإن المباراة ستكون لنا، لذلك نحن سعداء بالأداء".

واستكمل "نحن نعلم أن هناك الكثير من المباريات التي يتعين علينا القيام بها ، لكنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا".

وأتم "علينا أن نظهر أننا أفضل. لقد كانوا مذهلين لكننا قطعنا خطوة للأمام في هذه المباراة، ونريد أن نظهر أفضل نسخة من مانشستر سيتي".

ووقع رودري على الهدف الأول لمانشستر سيتي برأسية قوية بعد عرضية من رياض محرز.

وسجل رودري هدفه الرابع أمام أستون فيلا في ثماني مباريات لعبها أمامهم، وهو أكثر الفرق التي سجل أمامها لاعب الوسط الإسباني في الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 48 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الـ11.

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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