مباشر الكونفدرالية – بيراميدز (1)-(0) الجيش الملكي.. جووول في الثانية 22

الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

احتفال رمضان صبحي بهدف بيراميدز في مرمى سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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ق 1: جوووووووول مصطفى فتحي بعد مرور 22 ثانية

انطلاق المباراة

بيراميدز الجيش الملكي الكونفدرالية
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