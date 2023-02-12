مباشر الكونفدرالية – بيراميدز (1)-(0) الجيش الملكي.. جووول في الثانية 22
الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ــــــــــــــــــــــ
ق 1: جوووووووول مصطفى فتحي بعد مرور 22 ثانية
انطلاق المباراة
نرشح لكم
فيوتشر يعود من توجو بتعادل قاتل أمام كارا في الكونفدرالية تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان يقودان الهجوم أمام الجيش الملكي في الكونفدرالية انتهت الكونفدرالية – كارا التوجولي (1)-(1) فيوتشر اختبار طبي لـ السولية لحسم موقفة من مباراة الهلال خالد عبد الفتاح يغيب عن الأهلي أمام الهلال السوداني الأهلي يعلن العودة من السودان إلى أسوان مباشرة في الجول يكشف موقف الحضور الجماهيري لمباراة المريخ والزمالك في ليبيا المريخ السوداني لـ في الجول: نطالب بإعادة مباراتنا مع الترجي.. مستعدون للتصعيد إلى فيفا