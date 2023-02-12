انتهت الكونفدرالية - بيراميدز (2)-(2) الجيش الملكي

الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجيش الملكي - هدف مصطفى فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 88: تسديدة من السعيد تمر جوار القائم

ق75. جوووول التعاادل لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بعد تمريرة من محمد حمدي ليسدد بقوية كبيرة في الشباك.

ق73. جول ثاني للجيش الملكي عن طريق مصطفى سهد برأسية مستغلا ركنية نفذها رضا سليم.

ق 45: تسديدة بالقدم اليسرى من إسلام عيسى تمر أعلى العارضة

ق 26: هدف التعادل عن طريق ديني بورجيس

ق 1: جوووووووول مصطفى فتحي بعد مرور 22 ثانية

انطلاق المباراة

بيراميدز الجيش الملكي الكونفدرالية
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