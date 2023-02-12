الضغط الأخير قبل الصدام.. سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية مع إصابة مقلقة لـ هالاند

استغل مانشستر سيتي تعادل منافسه أرسنال أمس السبت ليقلص الفارق بالفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

سجل لمانشستر سيتي رودري وإلكاي جوندوجان ورياض محرز، بينما أحرز أولي واتكينس هدف أستون فيلا البديل.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 48 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الـ11.

التشكيل

بدأ البرتغالي روبن دياز في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي للمرة الأولى في الدوري منذ 22 أكتوبر الماضي.

ويتواجد الثلاثي ناثان أكي ومانويل أكانجي وريكو لويس على مقاعد البدلاء، ليلعب جوارديولا بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي.

أحداث المباراة

جماهير مانشستر سيتي احتجت على أنباء التحقيق من الاتحاد الإنجليزي بإطلاق صافرات الاستهجان وقت عزم النشيد الخاص بالدوري قبل المباراة.

ولم يمهل مانشستر سيتي ضيفه أكثر من أربع دقائق ليلعب رياض محرز كرة عرضية من ضربة ركنية لعبها رودري برأسه في الشباك.

وصنع محرز بذلك هدفه الـ55 في الدوري الإنجليزي ليعادل رقم ديديه دروجبا كأكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف في تاريخ الدوري.

وسجل رودري هدفه الرابع أمام أستون فيلا في ثماني مباريات لعبها أمامهم، وهو أكثر الفرق التي سجل أمامها لاعب الوسط الإسباني في الدوري الإنجليزي.

بعدها بسبع دقائق أهدر إلكاي جونردوجان فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة من رودري لينفرد بمارتينيز الذي تألق في التصدي للكرة.

وعاد جوندوجان ليسجل هدفا في الدقيقة 13 ألغاه الحكم بسبب خطأ على إرلينج هالاند إثر تدخله على مارتينيز.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 20 بعد لمسة يد على أحد مدافعي أستون فيلا إثر تسديدة جاك جريليش ولكن الحكم طلب استمرار اللعب.

وأهدر بعدها مباشرة هالاند فرصة الهدف الثاني بعد عرضية اصطدمت بالدفاع ووصلت للمهاجم النرويجي داخل الست ياردات ليسدد فوق العارضة.

وتألق مارتينيز في الزود عن مرماه مجددا في الدقيقة 28 بعد أن توغل كيفن دي بروين في منتصف ملعب أستون فيلا ومرر إلى جاك جريليش الذي سدد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الأرجنتيني ببراعة.

وفي الدقيقة 39، استغل هالاند خطأ مشترك بين تشامبرز ومارتينيز ليستحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء ويلعب عرضية إلى إلكاي جوندوجان الذي أودعها الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 44 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل جاكوب رامسي على جاك جريليش ليودعها رياض محرز الشباك بنجاح.

وبذلك يكون رياض محرز قد سجل أربعة أهداف وصنع مثلها في ثماني مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري بعد كأس العالم.

وخرج الثنائي إرلينج هالاند وروبن دياز بين شوطي المباراة، ليدخل جوليان ألفاريز ومانويل أكانجي.

خروج هالاند جاء بسبب إصابة في الفخذ حسب التقارير. (طالع التفاصيل)

وتواصلت سيطرة مانشستر سيتي على المباراة دون خطورة ليتدخل أوناي إيمري ويخرج الثلاثي ليون بايلي ولوكاس ديني وإيميليانو بوينديا ويدخل جون مكجين وأليكس مورينو وجون دوران.

وبعدها مباشرة، نجح أولي واتكينس في تقليص الفارق مع الدقيقة 61 بتسديدة أرضية على يمين إديرسون بعد تمريرة من دوجلاس لويز.

رد مانشستر سيتي جاء بعرضية متقنة من جاك جريليش إلى جوليان ألفاريز الذي لعب رأسية أبعدها جاكوب رامسي إلى ركنية مع الدقيقة 66.

وعاد إلكاي جوندوجان ليسدد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68 تصدى لها مارتينيز بثبات.

تدخل بعدها جوارديولا مجددا بدخول فيل فودين في مكان جاك جريليش وهي المشاركة الأولى له منذ 21 يناير الماضي في دربي مانشستر.

ورد إيمري في الدقيقة 76 بدخول فيليبي كوتينيو وماتي كاش في مكان جاكوب رامسي وأشلي يونج.

وكاد كويتينيو أن يقلص الفارق بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن إديرسون تألق في إبعادها مع الدقيقة 81.

رد بعدها كيفن دي بروين بتمريرة طولية إلى ألفاريز الذي مرر نحو رياض محرز الذي راوغ وانفرد بمارتينيز وسدد بقوة فوق العارضة ليترك مكانه بعدها مباشرة لناثان أكي في الدقيقة 83.

وكاد البديل دوران أن يسجل هدفا رائعا في الوقت بدل الضائع ولكن تسديدته الصاروخية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد