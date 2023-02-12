تقرير: إصابة في الفخذ منعت هالاند من استكمال مباراة أستون فيلا
الأحد، 12 فبراير 2023 - 19:49
كتب : FilGoal
غادر النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي مباراة فريقه أمام أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
ودخل الأرجنتيني جوليان ألفاريز في مكان هالاند بين شوطي المباراة.
وصنع هالاند الهدف الثاني لزميله في الفريق إلكاي جوندوجان مع الدقيقة 39 بعرضية أرضية متقنة.
وتعرض هالاند لإصابة خلال أحداث الشوط الأول ليتشاور مع الطاقم الطبي قبل أن يكمل الشوط.
بحسب صحيفة ميرور، فإن هالاند غادر المباراة بسبب إصابة في الفخذ.
هالاند سجل 31 هدفا وصنع أربعة آخرين في 29 مباراة لعبها مع مانشستر سيتي هذا الموسم.
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فاصلة في سباق الدوري الإنجليزي أمام أرسنال الأربعاء المقبل على ملعب الإمارات.
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