رومانو: بينتانكور يغيب لنهاية الموسم

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس عن مدة غياب رودريجو بينتانكور لاعب فريق توتنام.

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وكان بينتانكور قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد ليستر سيتي أمس السبت والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأشار رومانو إلى أن بينتانكور سيغيب لمدة 6 أو 7 أشهر بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي.

كريستيان ستيليني مساعد أنطونيو كونتي والقائم بأعمال المدرب في فترة غيابه قال عقب المباراة: "بينتانكور يشعر حاليا بالألم ولكنه قادر على المشي ومن المهم أن يعود إلينا".

وتابع "سنجري الفحوصات عليه خلال الأيام المقبلة ونأمل أن يشعر بالتحسن ويلعب قريبا".

وشارك بنتانكور منذ بداية الموسم الحالي في 26 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل توتنام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع.

ويستعد توتنام لمواجهة ميلان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانسيرو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.