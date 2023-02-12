فيوتشر يعود من توجو بتعادل قاتل أمام كارا في الكونفدرالية

الأحد، 12 فبراير 2023 - 19:54

كتب : FilGoal

فيوتشر ضد كارا

تعادل فيوتشر خارج ملعبه أمام كارا بطل توجو بهدف لكل فريق، في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

محمد فاروق

النادي : فيوتشر

فيوتشر

ونجح فيوتشر في التعادل أمام كارا في الوقت القاتل من المباراة، ليعود بنقطة من توجو.

وحصد فيوتشر أولى نقاطه في دور المجموعات في انتظار المباراة الأخرى بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي.

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وسجل هدف فيوتشر الوحيد في المباراة محمد فاروق في الدقيقة 82.

وصف المباراة

سجل فريق كارا الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة من اللقاء بتسديدة قوية من كانجنيفي أماتشوتشوي لم يستطع محمود جنش حارس فيوتشر التصدي لها.

وألغى الحكم هدفا لفريق فيوتشر سجله محمد فاروق في الدقيقة 27 بعدما مر من حارس المرمى بداعي التسلل.

واعترض الجهاز الفني والإداري لفيوتشر على حكم المباراة بعدما ألغى الهدف.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق التوجولي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني اندفع فيوتشر للهجوم بكل قوة وأهدر كريم نيدفيد فرصة تسجيل التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى ركنية.

ومن جديد سدد كريم نيدفيد كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وأجرى علي ماهر مدرب فيوتشر 3 تبديلات بنزول كل من محمد رضا بوبو وأحمد عاطف وعبد الكبير الوادي، بدلا من مروان محسن وعلي زعزع ومحمود رزق من أجل تنشيط الهجوم.

وانطلق أحمد عاطف داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأسفرت محاولات فيوتشر المستمرة إلى هدف التعادل الذي جاء بقدم محمد فاروق بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أن تتغير النتيجة ليعود فيوتشر بالتعادل.

فيوتشر محمد فاروق الكونفدرالية
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