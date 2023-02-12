تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان يقودان الهجوم أمام الجيش الملكي في الكونفدرالية
الأحد، 12 فبراير 2023 - 19:52
كتب : FilGoal
يقود الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد هجوم فريق بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي في الجولة الأولى لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء تشكيل بيراميدز الذي يعتمد عليه المدير الفني جايمي باتشيكو كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق
خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - كريم حافظ - محمود صابر - دودو الجباس
ويقع بيراميدز في مجموعة واحدة من فيوتشر وكارا بطل توجو والجيش الملكي المغربي.
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