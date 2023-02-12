تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان يقودان الهجوم أمام الجيش الملكي في الكونفدرالية

الأحد، 12 فبراير 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

احتفال رمضان صبحي بهدف بيراميدز في مرمى سيراميكا كليوباترا

يقود الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد هجوم فريق بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي في الجولة الأولى لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز الذي يعتمد عليه المدير الفني جايمي باتشيكو كالآتي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - كريم حافظ - محمود صابر - دودو الجباس

ويقع بيراميدز في مجموعة واحدة من فيوتشر وكارا بطل توجو والجيش الملكي المغربي.

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