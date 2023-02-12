دي خيا: قاتلنا للفوز حتى النهاية.. والآن يمكنني الاحتفال بالمباراة الـ400

الأحد، 12 فبراير 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

شدد ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أن فريقه قاتل حتى النهاية للفوز على ليدز يونايتد، مشيرا إلى أن زميله ماجواير قدم مباراة مميزة.

وفاز مانشستر يونايتد على ليدز بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تصدي دي خيا لست تسديدات من لاعبي ليدز، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي خيا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "يمكنك رؤية ما يعنيه الفوز بهذه المباراة بعد نهايتها، والأجواء بين الجماهير واللاعبين.

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وواصل "كنا نستحق الفوز على أرضنا لكننا فعلنا ذلك اليوم، كنا نعلم أنه إذا تمكنا من الحفاظ على نظافة شباكنا فسوف نفوز بالمباراة".

وتابع "قاتلنا حتى النهاية كفريق. لاعب مثل هاري ماجواير لا يلعب كثيرا ولكنه اليوم لعب بشكل رائع وهذا يعني أن فريقنا يلعب قوة".

دي خيا لعب اليوم مباراته الـ400 في الدوري الإنجليزي ليكون أصغر حارس يصل لهذا الرقم في التاريخ بعمر 32 عاما.

وقال الحارس الإسباني عن ذلك "لم يكن الأمر يتعلق بذلك ولكن بالفوز بالمباراة وقد فعلنا ذلك، لذا يمكنني الآن الاستمتاع بـ 400 مباراة في الدوري الإنجليزي. إنه لأمر رائع أن أتي إلى هنا ونلعب كما لعبنا اليوم ونخرج بشباك نظيفة".

وحافظ دي خيا على نظافة شباكه في 140 مباراة من أصل 400 واستقبلت شباكه 431 هدفا.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة الخميس المقبل في ذهاب دور خروج المغلوب (دور الـ32 مكرر) من الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد
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