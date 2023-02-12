4 أهداف والنتيجة 2.. مانشستر يونايتد يتقدم للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على ليدز

انتصار قد يكون الأصعب للشياطين الحمر هذا الموسم.. حيث تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه ليدز يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي المباراة ماركوس راشفورد في الدقيقة 80، وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتا من 23 مباراة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراتين أقل، ونقطة عن مانشستر سيتي الثالث الذي لعب مباراتين أقل أيضا.

فيما تجمد رصيد ليدز عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

مخاوف

سدد سامرفيل مهاجم ليدز في الدقيقة 4، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 20 حاول برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بتسديدة مرت بجوار القائم.

وسقط ماركوس راشفورد مصابا إثر تدخل قوي من ويستون ماكيني في الدقيقة 41، ولكن بعد تلقيه العلاج عاد للعب.

وفي الدقيقة 44 سدد سامرفيل مجددا، ولكن دافيد دي خيا تألق في الإبعاد.

أخيرا كاد برونو فيرنانديز أن يسجل الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ولكن الحارس ميلييه تصدى.

شوط مشتعل

سدد جاك هاريسون من عرضية بجوار القائم في الدقيقة 49، فيما سقط ماركوس راشفورد مطالبا بركلة جزاء في الدقيقة 55، ولكن رفض الحكم احتسابها.

وفي الدقيقة 58 حل جورجينيو روتر بدلا من باتريك بامفورد، فيما أتى ليساندرو مارتينيز وأليخاندرو جارناتشو بدلا من تيريل مالاسيا وجادون سانشو في الدقيقة 61.

الفرصة الأخطر أتت بتسديدة ديوجو دالوت على حدود المنطقة في الدقيقة 63، ولكن في العارضة.

وحاول ويلفريد جنونتو الرد في الدقيقة 66 يسدد ولكن قفاز دافيد دي خيا وقف حائلا من جديد.

وفي الدقيقة 70 سدد لوك أيلينج ولكن واصل دي خيا التصدي.

وفي الدقيقة 73 حل أرون وان بيساكا بدلا من ديوجو دالوت، فيما أتى بريندن أرونسون بدلا من جاك هاريسون على الجانب الآخر.

4 أهداف

الهدف الأول أتى أخيرا في الدقيقة 80 برأسية راشفورد بعد عرضية من لوك شو، وبعد مراجعة الهدف انتفى وجود التسلل.

وفي الدقيقة 85 ألحقه أليخاندرو جارناتشو بالثاني سريعا، بعد تمريرة من فاوت فيجورست.

سجل راشفورد مجددا في الدقيقة 90 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، ليخرج ويأتي أنتوني بدلا منه.

أخيرا سجل فيجورست في الدقيقة 93، ولكن من وضعية تسلل أيضا.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتا من 23 مباراة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراتين أقل، ونقطة عن مانشستر سيتي الثالث الذي لعب مباراتين أقل أيضا.

فيما تجمد رصيد ليدز عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.